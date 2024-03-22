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Кожин Иван Максимович

Место рождения

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кожин Максим Петрович

Мать: Кожина Татьяна Киприяновна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.06.1813 ст.

Дочь: Кожина Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.06.1816 ст.

Дочь: Кожина Аграпена Ивановна

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.06.1822 ст.

Дочь: Кожина Евфросинья Ивановна

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.02.1824 ст.

Сын: Кожин Федор Иванович

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.07.1825 ст.

Сын: Кожин Евсегней Иванович

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кожин Василий Иванович

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Кожин Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Кожин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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