Кожин Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Кожин Максим Петрович
Рождение ребёнка
08.06.1813 ст.
Дочь: Кожина Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
06.06.1816 ст.
Дочь: Кожина Аграпена Ивановна
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
25.06.1822 ст.
Дочь: Кожина Евфросинья Ивановна
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.02.1824 ст.
Сын: Кожин Федор Иванович
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
31.07.1825 ст.
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Кожина Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно