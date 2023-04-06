Якущенко Федот Фомич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Якущенко Фома Аксентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1907 ст.
Жена: Якущенко Дарья Семеновна
Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
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Смерть
Неизвестно