Якущенко Федот Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якущенко Федот Фомич

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Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Якущенко Фома Аксентьевич

Мать: не указана

Черныши, Черкаська область
Бракосочетание
18.02.1907 ст.

Жена: Якущенко Дарья Семеновна

Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1256/F_50_9_1256-0276.jpg
Смерть
Неизвестно
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