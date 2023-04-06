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Якущенко Фома Аксентьевич

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Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

06.10.1840

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Черныши, Черкаська область
Бракосочетание
28.01.1862 ст.

Жена: Якущенко Агафья Терентьевна

Черныши, Черкаська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Якущенко Федот Фомич

Мать ребёнка: не указана

Черныши, Черкаська область
Место жительства
1909
Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якущенко Макар Фомич

Мать ребёнка: не указана

Черныши, Черкаська область
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