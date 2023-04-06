Якущенко Фома Аксентьевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1862 ст.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Якущенко Федот Фомич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1909
Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якущенко Макар Фомич
Мать ребёнка: не указана