Якущенко (Конончик) Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якущенко (Конончик) Дарья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1907 ст.

Муж: Якущенко Федот Фомич

Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1256/F_50_9_1256-0276.jpg
Смерть
Неизвестно
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