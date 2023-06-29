Белова Анастасия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смерти24.01.1873 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Белов Федор Петрович
Отец ребёнка: Белов Петр Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Семен Петрович
Отец ребёнка: Белов Петр Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Петр Федоров
Смерть
24.01.1873 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд