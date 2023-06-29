Белова Анастасия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Анастасия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

24.01.1873 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Белов Федор Петрович

Отец ребёнка: Белов Петр Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Семен Петрович

Отец ребёнка: Белов Петр Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Петр Федоров

Смерть
24.01.1873 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд