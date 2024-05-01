Белов Петр Федоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 11.05.1812 ст.
Дата смерти25.02.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 11.05.1812 ст.
Отец: Белов Федор Афанасьев
Мать: Белова Васса Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.
Сын: Белов Михаил Петров
Мать ребёнка: Белова Анастасия Максимова
Рождение ребёнка
03.03.1842 ст.
Дочь: Белова Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Белова Анастасия Максимова
Рождение ребёнка
11.01.1846 ст.
Мать ребёнка: Белова Анастасия Максимова
Рождение ребёнка
Вычислено 25.08.1849 ст.
Сын: Белов Семен Петров
Мать ребёнка: Белова Анастасия Максимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1858 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Анастасия Максимова
Рождение ребёнка
01.06.1861 ст.
Сын: Белов Федор Петров
Мать ребёнка: Белова Анастасия Максимова
Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1872 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Анастасия Максимова
Смерть
25.02.1886 ст.