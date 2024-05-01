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Белов Петр Федоров

Место рождения

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд

Дата рождения

Вычислено 11.05.1812 ст.

Дата смерти

25.02.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1784 г.р.

Жена

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Вычислено 1837 г.р.
1842 г.р.
1846 г.р.
Вычислено 1849 г.р.
Скрыто настройками приватности
1861 г.р.

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 11.05.1812 ст.

Отец: Белов Федор Афанасьев

Мать: Белова Васса Григорьева

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Анастасия Максимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.

Сын: Белов Михаил Петров

Мать ребёнка: Белова Анастасия Максимова

Рождение ребёнка
03.03.1842 ст.

Дочь: Белова Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Белова Анастасия Максимова

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1846 ст.

Сын: Белов Афанасий Петров

Мать ребёнка: Белова Анастасия Максимова

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 25.08.1849 ст.

Сын: Белов Семен Петров

Мать ребёнка: Белова Анастасия Максимова

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1858 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Анастасия Максимова

Рождение ребёнка
01.06.1861 ст.

Сын: Белов Федор Петров

Мать ребёнка: Белова Анастасия Максимова

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1872 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Анастасия Максимова

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Смерть
25.02.1886 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд

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