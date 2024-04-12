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Белов Семен Петров

Место рождения

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд

Дата рождения

Вычислено 25.08.1849 ст.

Дата смерти

26.12.1910 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1819 г.р.

Жена

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1885 г.р.

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 25.08.1849 ст.

Отец: Белов Петр Федоров

Мать: Белова Анастасия Максимова

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Крещение
28.08.1849 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
25.10.1881 ст.

Жена: Белова Анастасия Иовлева

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Второй брак
Рождение ребёнка
27.11.1882 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Анастасия Иовлева

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1885 ст.

Сын: Белов Василий Семенов

Мать ребёнка: Белова Анастасия Иовлева

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Смерть
26.12.1910 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
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