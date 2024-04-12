Белов Семен Петров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 25.08.1849 ст.
Дата смерти26.12.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 25.08.1849 ст.
Отец: Белов Петр Федоров
Крещение
28.08.1849 ст.
Бракосочетание
25.10.1881 ст.
Жена: Белова Анастасия Иовлева
Второй брак
Рождение ребёнка
27.11.1882 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Анастасия Иовлева
Рождение ребёнка
02.02.1885 ст.
Мать ребёнка: Белова Анастасия Иовлева
Смерть
26.12.1910 ст.