Квасник Матфей Сергеев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Квасник Сергей Данилов
Мать: Квасник Наталия
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Стефанида Матфеева
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феодосия Матфеева
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Орыдорога Иулиания Матфеева
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Киричук Гликерия Матфеева
Мать ребёнка: Анна Максимова
Смерть
Неизвестно