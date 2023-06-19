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Квасник Матфей Сергеев

Место рождения

Ольшаны, Харківська область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Квасник Сергей Данилов

Мать: Квасник Наталия

Ольшаны, Харківська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Стефанида Матфеева

Мать ребёнка: Анна Максимова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Феодосия Матфеева

Мать ребёнка: Анна Максимова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Квасник Симеон Матфеев

Мать ребёнка: Анна Максимова

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Орыдорога Иулиания Матфеева

Мать ребёнка: Анна Максимова

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Киричук Гликерия Матфеева

Мать ребёнка: Анна Максимова

Смерть
Неизвестно