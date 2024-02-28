Киричук (Квасник) Гликерия Матфеева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Квасник Матфей Сергеев
Мать: Анна Максимова
Бракосочетание
22.?.1894
Села Петровского сын отставного солдата Кирилл Андреев Киричук, православного вероисповедания, первым браком, 24г Села Павловки государственная крестьянка Гликерия Матфеева Квасникова, православного в... Показать все
Смерть
Неизвестно