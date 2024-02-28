Киричук (Квасник) Гликерия Матфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричук (Квасник) Гликерия Матфеева

Место рождения

Павловка

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

1832 г.р.

Муж

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Квасник Матфей Сергеев

Мать: Анна Максимова

Бракосочетание
22.?.1894

Муж: Киричук Кирилл Андреев

Села Петровского сын отставного солдата Кирилл Андреев Киричук, православного вероисповедания, первым браком, 24г Села Павловки государственная крестьянка Гликерия Матфеева Квасникова, православного в... Показать все
Смерть
Неизвестно
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