Квасник Наталия
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Квасник Аким Сергеев
Отец ребёнка: Квасник Сергей Данилов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Квасник Сергей Данилов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Квасник Сергей Данилов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Квасник Сергей Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно