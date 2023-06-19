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Квасник Наталия

Место рождения

Ольшаны, Харківська область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольшаны, Харківська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Квасник Аким Сергеев

Отец ребёнка: Квасник Сергей Данилов

Ольшаны, Харківська область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Квасник Сергей Данилов

Ольшаны, Харківська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Квасник Сергей Данилов

Ольшаны, Харківська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Квасник Матфей Сергеев

Отец ребёнка: Квасник Сергей Данилов

Ольшаны, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасник Сергей Данилов

Смерть
Неизвестно