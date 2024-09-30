Афанасий Ларионов
Место рожденияШувое
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиС 1830 по 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Ларион Ермилов
Мать: Федосия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Дмитриева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Настасья Афанасьева
Мать ребёнка: Устинья Дмитриева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Степанида Афанасьева
Мать ребёнка: Устинья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Савелий Афанасьев
Мать ребёнка: Устинья Дмитриева
Смерть
С 1830 по 1833