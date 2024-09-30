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Афанасий Ларионов

Место рождения

Шувое

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

С 1830 по 1833

Пол

Мужской

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Около 1729 г.р.

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Ларион Ермилов

Мать: Федосия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Дмитриева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Настасья Афанасьева

Мать ребёнка: Устинья Дмитриева

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Степанида Афанасьева

Мать ребёнка: Устинья Дмитриева

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Савелий Афанасьев

Мать ребёнка: Устинья Дмитриева

Смерть
С 1830 по 1833
Шувое, Егорьевск, Московская область

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