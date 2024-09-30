Устинья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Ларионов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Настасья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Ларионов

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Степанида Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Ларионов

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Савелий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Ларионов

Смерть
1834
Шувое, Егорьевск, Московская область

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