Устинья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Ларионов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Настасья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Ларионов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Степанида Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Савелий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Ларионов
Смерть
1834