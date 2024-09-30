Федосия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиС 1779 по 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Ермилов
Рождение ребёнка
1750
Сын: Николай Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Ермилов
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Афанасий Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Ермилов
Смерть
С 1779 по 1787