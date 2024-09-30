Федосия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

С 1779 по 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Ермилов

Рождение ребёнка
1750

Сын: Николай Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Ермилов

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Афанасий Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Ермилов

Смерть
С 1779 по 1787
Шувое, Егорьевск, Московская область

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