Буланкина (Кузнецова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1898
Сын: Буланкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Буланкин Василий
Рождение ребёнка
25.01.1907
Дочь: Ермолаева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Буланкин Василий
Рождение ребёнка
23.07.1909
Дочь: Красильникова Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Буланкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буланкин Михаил Константинович
Отец ребёнка: Буланкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирсова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Буланкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Буланкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буланкин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Буланкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буланкин Василий
Смерть
Неизвестно