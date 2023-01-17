Буланкина (Кузнецова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланкина (Кузнецова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1898

Сын: Буланкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Буланкин Василий

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.01.1907

Дочь: Ермолаева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Буланкин Василий

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
23.07.1909

Дочь: Красильникова Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Буланкин Василий

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буланкин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Буланкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирсова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Буланкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Буланкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буланкин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Буланкин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буланкин Василий

Смерть
Неизвестно
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