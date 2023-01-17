Ермолаева (Буланкина) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1907
Дата смерти13.12.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1907
Отец: Буланкин Василий
Мать: Буланкина Мария
Рождение ребёнка
04.04.1929
Сын: Ермолаев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Ермолаев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
03.01.1937
Дочь: Ермолаева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ермолаев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
27.02.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолаев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
15.05.1948
Сын: Ермолаев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ермолаев Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1984