Ермолаева (Буланкина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Буланкина) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

25.01.1907

Дата смерти

13.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1907

Отец: Буланкин Василий

Мать: Буланкина Мария

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.04.1929

Сын: Ермолаев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Ермолаев Александр Николаевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
03.01.1937

Дочь: Ермолаева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Ермолаев Александр Николаевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
27.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Александр Николаевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.05.1948

Сын: Ермолаев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ермолаев Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Александр Николаевич

Смерть
13.12.1984
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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