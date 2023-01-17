Буланкин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1898
Дата смерти02.05.1979
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1898
Отец: Буланкин Василий
Мать: Буланкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутумова Нина Александровна
Мать ребёнка: Буланкина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Буланкина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буланкина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваганова Мария Александровна
Мать ребёнка: Буланкина Варвара
Смерть
02.05.1979