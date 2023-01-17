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Буланкин Александр Васильевич

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

07.11.1898

Дата смерти

02.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1898

Отец: Буланкин Василий

Мать: Буланкина Мария

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутумова Нина Александровна

Мать ребёнка: Буланкина Варвара

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Буланкина Варвара

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буланкина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваганова Мария Александровна

Мать ребёнка: Буланкина Варвара

Смерть
02.05.1979
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