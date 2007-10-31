Красильникова (Буланкина) Серафима Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1909
Дата смерти31.10.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1909
Отец: Буланкин Василий
Мать: Буланкина Мария
Рождение ребёнка
31.01.1933
Сын: Красильников Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Красильников Константин Константинович
Рождение ребёнка
07.02.1937
Сын: Красильников Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Красильников Константин Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.2007