Красильникова (Буланкина) Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильникова (Буланкина) Серафима Васильевна

Красильникова (Буланкина) Серафима Васильевна

avatar

Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

23.07.1909

Дата смерти

31.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1909

Отец: Буланкин Василий

Мать: Буланкина Мария

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
31.01.1933

Сын: Красильников Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Красильников Константин Константинович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.02.1937

Сын: Красильников Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Красильников Константин Константинович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Константин Константинович

Смерть
31.10.2007
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close