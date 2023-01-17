Чечуйко Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечуйко Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чечуйко Семен Степанович

Мать ребёнка: не указана

Беляки, Полтавська область
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чечуйко Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Беляки, Полтавська область
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Место жительства
Неизвестно
Беляки, Полтавська область
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
Неизвестно
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