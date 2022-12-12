Чечуйко Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечуйко Михаил Степанович

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Место рождения

Беляки, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чечуйко Степан

Мать: не указана

Беляки, Полтавська область
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Военная служба
1915
Рядовой 10 отдельной телефонной роты
Место жительства
Неизвестно
Беляки, Полтавська область
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
Неизвестно
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