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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4402Беляки, с. вл. и казач.при р. Хороле.3035270687748Церковь православная 1. Заводов 4.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Радоловка и Беляки и х. Демьяновка11Демьян Родзянко159—44
С. Беляки и Васильевка и д. Толстая и Николаевка42Наследн. Вас. Родзянки1315—458
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1933. Беляки, село бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 236, жителей 1165, церковь православная, 3 питейных дома, 2 лавки, 3 кзн., 2 вод. и 11 Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
9.0Беляки селоБеляковское крестьян собственников62520223061406315571188
9.0Беляки селоБеляковское козаков625
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19281Білякиселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Біляківська