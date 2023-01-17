Чечуйко Семен Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧечуйко Семен Степанович

Чечуйко Семен Степанович

avatar

Место рождения

Беляки, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чечуйко Степан

Мать: не указана

Беляки, Полтавська область
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Военная служба
1915
Рядовой 283-го пехотного Павлоградского полка
Место жительства
Неизвестно
Беляки, Полтавська область
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close