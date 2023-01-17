Чечуйко Семен Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чечуйко Степан
Мать: не указана
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Военная служба
1915
Рядовой 283-го пехотного Павлоградского полка
Место жительства
Неизвестно
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
Неизвестно