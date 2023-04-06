Борисова, Столыпина (Березнер) Лидия
Место рождения
Дата рождения17.08.1913
Дата смерти03.11.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1913
Отец: Березнер Василий (Борух?)
Мать: Березнер Анна (Хана)
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
11.06.1930
Дочь: Зародова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Борисов Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Борисов Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
14.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Столыпин Георгий Николаевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1984
Похороны
Неизвестно