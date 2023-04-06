Борисова, Столыпина (Березнер) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова, Столыпина (Березнер) Лидия

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Место рождения

Бодайбо

Дата рождения

17.08.1913

Дата смерти

03.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1913

Отец: Березнер Василий (Борух?)

Мать: Березнер Анна (Хана)

Бракосочетание
Около 1929

Муж: Борисов Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
11.06.1930

Дочь: Зародова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Борисов Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Борисов Борис Федорович

Отец ребёнка: Борисов Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
14.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столыпин Георгий Николаевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столыпин Георгий Николаевич

Смерть
03.11.1984
Похороны
Неизвестно
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