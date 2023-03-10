Столыпин Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столыпин Георгий Николаевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

28.09.1907

Дата смерти

25.12.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1907

Отец: Сталыпин Николай

Мать: Сталыпин Вера

Россия
Рождение ребёнка
14.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова, Столыпина Лидия

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова, Столыпина Лидия

Смерть
25.12.1972
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
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