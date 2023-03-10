Столыпин Георгий Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.09.1907
Дата смерти25.12.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1907
Отец: Сталыпин Николай
Мать: Сталыпин Вера
Россия
Рождение ребёнка
14.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова, Столыпина Лидия
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1972
Похороны
Неизвестно