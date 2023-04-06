Назаровъ Севастьянъ
Место рождения
Дата рождения1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Назаровъ Павелъ
Мать: Назарова Марина
Рождение ребёнка
15.12.1869
Сын: Назаровъ Даниилъ
Мать ребёнка: Назарова Дарья
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Жданова Анна
Мать ребёнка: Назарова Дарья
Рождение ребёнка
21.04.1877
Сын: Назаровъ Георгий
Мать ребёнка: Назарова Дарья
Рождение ребёнка
10.11.1879
Сын: Назаровъ Михаилъ
Мать ребёнка: Назарова Дарья
Рождение ребёнка
01.08.1884
Сын: Назаровъ Василий
Мать ребёнка: Назарова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Дарья