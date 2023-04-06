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Назаровъ Севастьянъ

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Место рождения

Кананикольское

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Назаровъ Павелъ

Мать: Назарова Марина

Рождение ребёнка
15.12.1869

Сын: Назаровъ Даниилъ

Мать ребёнка: Назарова Дарья

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Жданова Анна

Мать ребёнка: Назарова Дарья

Рождение ребёнка
21.04.1877

Сын: Назаровъ Георгий

Мать ребёнка: Назарова Дарья

Рождение ребёнка
10.11.1879

Сын: Назаровъ Михаилъ

Мать ребёнка: Назарова Дарья

Рождение ребёнка
01.08.1884

Сын: Назаровъ Василий

Мать ребёнка: Назарова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Дарья

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