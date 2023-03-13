Назарова (Ершова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Ершовъ Аврамъ
Мать: Ершова Арина
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Карманова Татьяна
Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Малоземова Афимья
Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ
Рождение ребёнка
1842
Сын: Назаровъ Федоръ
Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ
Рождение ребёнка
1844
Сын: Назаровъ Севастьянъ
Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ
Рождение ребёнка
1852
Сын: Назаровъ Тимофей
Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаровъ Павелъ