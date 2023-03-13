Назарова (Ершова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Ершова) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ершовъ Аврамъ

Мать: Ершова Арина

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Карманова Татьяна

Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Малоземова Афимья

Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Назаровъ Федоръ

Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Назаровъ Севастьянъ

Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Назаровъ Тимофей

Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Назаровъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаровъ Павелъ

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