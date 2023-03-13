Назарова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1869
Сын: Назаровъ Даниилъ
Отец ребёнка: Назаровъ Севастьянъ
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Жданова Анна
Отец ребёнка: Назаровъ Севастьянъ
Рождение ребёнка
21.04.1877
Сын: Назаровъ Георгий
Отец ребёнка: Назаровъ Севастьянъ
Рождение ребёнка
10.11.1879
Сын: Назаровъ Михаилъ
Отец ребёнка: Назаровъ Севастьянъ
Рождение ребёнка
01.08.1884
Сын: Назаровъ Василий
Отец ребёнка: Назаровъ Севастьянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаровъ Севастьянъ