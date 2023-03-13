Назарова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1869

Сын: Назаровъ Даниилъ

Отец ребёнка: Назаровъ Севастьянъ

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Жданова Анна

Отец ребёнка: Назаровъ Севастьянъ

Рождение ребёнка
21.04.1877

Сын: Назаровъ Георгий

Отец ребёнка: Назаровъ Севастьянъ

Рождение ребёнка
10.11.1879

Сын: Назаровъ Михаилъ

Отец ребёнка: Назаровъ Севастьянъ

Рождение ребёнка
01.08.1884

Сын: Назаровъ Василий

Отец ребёнка: Назаровъ Севастьянъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаровъ Севастьянъ

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