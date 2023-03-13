Жданова (Назарова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Назаровъ Севастьянъ
Мать: Назарова Дарья
Рождение ребёнка
23.03.1907
Сын: Ждановъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Ждановъ Иванъ Ивановъ
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1912
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Ждановъ Иванъ Ивановъ
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно