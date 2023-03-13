Жданова (Назарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Назарова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Назаровъ Севастьянъ

Мать: Назарова Дарья

Рождение ребёнка
23.03.1907

Сын: Ждановъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Ждановъ Иванъ Ивановъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1912

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Ждановъ Иванъ Ивановъ

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ждановъ Иванъ Ивановъ

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