Ждановъ Иванъ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1907
Сын: Ждановъ Гавриилъ
Мать ребёнка: Жданова Анна
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1912
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Жданова Анна
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жданова Анна