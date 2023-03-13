Ждановъ Иванъ Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ждановъ Иванъ Ивановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1907

Сын: Ждановъ Гавриилъ

Мать ребёнка: Жданова Анна

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1912

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Жданова Анна

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Анна

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