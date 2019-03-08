Баранова (Ганина) Татьяна Викторона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Ганина) Татьяна Викторона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1959

Дата смерти

08.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1959

Отец: Ганин Виктор

Мать: Ганина Мария

Рождение ребёнка
19.08.1978

Дочь: Вафина Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Баранов Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Баранов Анатолий Дмитриевич

Смерть
08.03.2019
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