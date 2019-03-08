Баранова (Ганина) Татьяна Викторона
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1959
Дата смерти08.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1959
Отец: Ганин Виктор
Мать: Ганина Мария
Рождение ребёнка
19.08.1978
Дочь: Вафина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Баранов Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Баранов Анатолий Дмитриевич
Смерть
08.03.2019