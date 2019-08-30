Баранов Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1956

Дата смерти

30.08.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1956

Отец: Баранов Дмитрий

Мать: Баранова Анастасия

Рождение ребёнка
19.08.1978

Дочь: Вафина Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Баранова Татьяна Викторона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Баранова Татьяна Викторона

Смерть
30.08.2019
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