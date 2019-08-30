Баранов Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1956
Дата смерти30.08.2019
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1956
Отец: Баранов Дмитрий
Мать: Баранова Анастасия
Рождение ребёнка
19.08.1978
Дочь: Вафина Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Баранова Татьяна Викторона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Баранова Татьяна Викторона
Смерть
30.08.2019