Баранов Дмитрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Дмитрий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Анатолий Дмитриевич

Мать: Баранова Татьяна Викторона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Владислав Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

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