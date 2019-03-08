Баранов Дмитрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Владислав Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана