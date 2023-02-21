Вафина (Баранова) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вафина (Баранова) Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1978

Отец: Баранов Анатолий Дмитриевич

Мать: Баранова Татьяна Викторона

Бракосочетание
23.04.1995

Муж: Вафин Ринат Анасович

Рождение ребёнка
01.05.1995

Дочь: Караулова Алина Ринатовна

Отец ребёнка: Вафин Ринат Анасович

Базяково, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вафин Денис Ринатович

Отец ребёнка: Вафин Ринат Анасович

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