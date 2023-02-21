Вафина (Баранова) Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1978
Бракосочетание
23.04.1995
Муж: Вафин Ринат Анасович
Рождение ребёнка
01.05.1995
Дочь: Караулова Алина Ринатовна
Отец ребёнка: Вафин Ринат Анасович
Базяково, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вафин Ринат Анасович