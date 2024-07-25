Дарья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1760
Сын: Данила Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Аникиевич
Смерть
Неизвестно