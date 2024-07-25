Дарья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1760

Сын: Данила Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1776

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Аникиевич

Смерть
Неизвестно

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