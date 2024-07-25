Семен Аникиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Чистяков Аникий
Мать: Авдотья Фроловна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Илья Семенович
Мать ребёнка: Палагея Лукьяновна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Палагея Семеновна
Мать ребёнка: Палагея Лукьяновна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Соломонида Семеновна
Мать ребёнка: Палагея Лукьяновна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кузьма Семенович
Мать ребёнка: Палагея Лукьяновна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Феоктист Семенович
Мать ребёнка: Палагея Лукьяновна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Дарья Ермолаевна
Смерть
Неизвестно