Семен Аникиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Аникиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Чистяков Аникий

Мать: Авдотья Фроловна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Илья Семенович

Мать ребёнка: Палагея Лукьяновна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Палагея Семеновна

Мать ребёнка: Палагея Лукьяновна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Соломонида Семеновна

Мать ребёнка: Палагея Лукьяновна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кузьма Семенович

Мать ребёнка: Палагея Лукьяновна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Феоктист Семенович

Мать ребёнка: Палагея Лукьяновна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Дарья Ермолаевна

Смерть
Неизвестно

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