Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Дарья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Данила Иванович
Мать ребёнка: Дарья Ермолаевна
Смерть
Неизвестно