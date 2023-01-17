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Мариамна Степановна

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Степан Васильевич

Мать: Мария Афанасьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
24.05.1818

Муж: Федор Матвеевич

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители деревни Стоянова | Иоаким Григорьев, Федор Васильев | Госпожи Нарышкиной Вотчины деревни Ломков | Иван Михайлов, Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
29.06.1824

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Матвеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.06.1828

Сын: Алексей Федорович

Отец ребёнка: Федор Матвеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Андрей Федорович

Отец ребёнка: Федор Матвеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Антон Федорович

Отец ребёнка: Федор Матвеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Маркелл Федорович

Отец ребёнка: Федор Матвеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Матвеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Матвеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Федор Матвеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Всеволодова Макрина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Матвеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Федор Матвеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Алексей Федорович

Отец ребёнка: Федор Матвеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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