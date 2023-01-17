Мариамна Степановна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Степан Васильевич
Мать: Мария Афанасьевна
Бракосочетание
24.05.1818
Муж: Федор Матвеевич
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители деревни Стоянова | Иоаким Григорьев, Федор Васильев | Госпожи Нарышкиной Вотчины деревни Ломков | Иван Михайлов, Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
29.06.1824
Дочь: Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
?.06.1828
Сын: Алексей Федорович
Отец ребёнка: Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андрей Федорович
Отец ребёнка: Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Антон Федорович
Отец ребёнка: Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Маркелл Федорович
Отец ребёнка: Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Всеволодова Макрина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Алексей Федорович
Отец ребёнка: Федор Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно