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Алексей Федорович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Федор Матвеевич

Мать: Мариамна Степановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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