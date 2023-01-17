Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Федор Матвеевич
Мать: Мариамна Степановна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно