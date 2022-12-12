Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно