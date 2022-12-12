Маркелл Федорович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Федор Матвеевич
Мать: Мариамна Степановна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Ксения Иларионовна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Варвара Маркелловна
Мать ребёнка: Ксения Иларионовна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Надежда Маркелловна
Мать ребёнка: Ксения Иларионовна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Пелагия Маркелловна
Мать ребёнка: Ксения Иларионовна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Иван Маркеллович
Мать ребёнка: Ксения Иларионовна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Николай Маркеллович
Мать ребёнка: Ксения Иларионовна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Маркелл Маркеллович
Мать ребёнка: Ксения Иларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иларионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно