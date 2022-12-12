Маркелл Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркелл Федорович

Маркелл Федорович

avatar

Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Федор Матвеевич

Мать: Мариамна Степановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Александр Маркеллович

Мать ребёнка: Ксения Иларионовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Варвара Маркелловна

Мать ребёнка: Ксения Иларионовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Надежда Маркелловна

Мать ребёнка: Ксения Иларионовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Пелагия Маркелловна

Мать ребёнка: Ксения Иларионовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Иван Маркеллович

Мать ребёнка: Ксения Иларионовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Николай Маркеллович

Мать ребёнка: Ксения Иларионовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Маркелл Маркеллович

Мать ребёнка: Ксения Иларионовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иларионовна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close