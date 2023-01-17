Ксения Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Иларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Александр Маркеллович

Отец ребёнка: Маркелл Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Варвара Маркелловна

Отец ребёнка: Маркелл Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Надежда Маркелловна

Отец ребёнка: Маркелл Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Пелагия Маркелловна

Отец ребёнка: Маркелл Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Иван Маркеллович

Отец ребёнка: Маркелл Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Николай Маркеллович

Отец ребёнка: Маркелл Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Маркелл Маркеллович

Отец ребёнка: Маркелл Федорович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркелл Федорович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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