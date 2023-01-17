Ксения Иларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Маркелл Федорович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Варвара Маркелловна
Отец ребёнка: Маркелл Федорович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Надежда Маркелловна
Отец ребёнка: Маркелл Федорович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Пелагия Маркелловна
Отец ребёнка: Маркелл Федорович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Иван Маркеллович
Отец ребёнка: Маркелл Федорович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Николай Маркеллович
Отец ребёнка: Маркелл Федорович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Маркелл Маркеллович
Отец ребёнка: Маркелл Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркелл Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно