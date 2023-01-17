Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мариамна Степановна

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Поликарп Степанович

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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