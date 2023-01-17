Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мариамна Степановна
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Поликарп Степанович
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно