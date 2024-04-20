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Нохрин Илья Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Нохрин Иван Иванович

Мать: Нохрина Авдотья Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Нохрина Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Нохрина Устинья Ильинична

Мать ребёнка: Нохрина Анасия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Морозова Агафия Ильинична

Мать ребёнка: Нохрина Анасия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Нохрина Евфросинья Ильинична

Мать ребёнка: Нохрина Анасия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Нохрина Авдотья Ильинична

Мать ребёнка: Нохрина Анасия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нохрина Анасия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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