Нохрин Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Нохрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Нохрина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Нохрина Устинья Ильинична
Мать ребёнка: Нохрина Анасия
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Морозова Агафия Ильинична
Мать ребёнка: Нохрина Анасия
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Нохрина Евфросинья Ильинична
Мать ребёнка: Нохрина Анасия
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Нохрина Авдотья Ильинична
Мать ребёнка: Нохрина Анасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нохрина Анасия
Смерть
Неизвестно