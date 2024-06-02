Нохрина (Тарасова) Анасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нохрина (Тарасова) Анасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нохрин Илья Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Нохрина Устинья Ильинична

Отец ребёнка: Нохрин Илья Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Морозова (Нохрина) Агафия Ильинична

Отец ребёнка: Нохрин Илья Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Нохрина Евфросинья Ильинична

Отец ребёнка: Нохрин Илья Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Нохрина Авдотья Ильинична

Отец ребёнка: Нохрин Илья Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Нохрин Петр Ильич

Отец ребёнка: Нохрин Илья Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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