Нохрина (Тарасова) Анасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нохрин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Нохрина Устинья Ильинична
Отец ребёнка: Нохрин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Морозова (Нохрина) Агафия Ильинична
Отец ребёнка: Нохрин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Нохрина Евфросинья Ильинична
Отец ребёнка: Нохрин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Нохрина Авдотья Ильинична
Отец ребёнка: Нохрин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Нохрин Петр Ильич
Отец ребёнка: Нохрин Илья Иванович
Смерть
Неизвестно