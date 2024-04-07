Нохрин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Рождение ребёнка
1758
Рождение ребёнка
1759
Сын: Нохрин Илья Иванович
Мать ребёнка: Нохрина Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Маллаева Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Нохрина Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Нохрин Иван Иванович
Мать ребёнка: Нохрина Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791