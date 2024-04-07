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Нохрин Иван Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Нохрин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Нохрин Илья Иванович

Мать ребёнка: Нохрина Авдотья Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Маллаева Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Нохрина Авдотья Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Нохрин Иван Иванович

Мать ребёнка: Нохрина Авдотья Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нохрина Авдотья Васильевна

Смерть
1791
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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