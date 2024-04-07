Нохрина (Шалыгина) Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нохрина (Шалыгина) Авдотья Васильевна

Место рождения

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Нохрин Илья Иванович

Отец ребёнка: Нохрин Иван Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Маллаева Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Нохрин Иван Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Нохрин Иван Иванович

Отец ребёнка: Нохрин Иван Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нохрин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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