Нохрина (Шалыгина) Авдотья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Рождение ребёнка
1759
Сын: Нохрин Илья Иванович
Отец ребёнка: Нохрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Маллаева Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Нохрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Нохрин Иван Иванович
Отец ребёнка: Нохрин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нохрин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно