Смысловский Алексей Константинович
Место рожденияКиевская губерния
Дата рождения20.02.1874
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1874
Киевская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1897
Сын: Смысловский Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Смысловская Елена николаевна
Териоки выборгская губ. В.К.Ф.
Рождение ребёнка
11.06.1899
Дочь: Голубцова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Смысловская Елена николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1900
Сын: Смысловский георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Смысловская Елена николаевна
Рождение ребёнка
16.06.1903
Дочь: Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Смысловская Елена николаевна
Рождение ребёнка
30.08.1905
Сын: Смысловский Игорь Алексеевич
Мать ребёнка: Смысловская Елена николаевна
Рождение ребёнка
18.05.1909
Сын: Смысловский Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Смысловская Елена николаевна
Рождение ребёнка
16.03.1911
Сын: Смысловский Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Смысловская Елена николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
брак 6.10.1896г.
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
1935