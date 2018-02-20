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Смысловский Алексей Константинович

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Место рождения

Киевская губерния

Дата рождения

20.02.1874

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1874

Отец: Смысловский Константин Павлович

Мать: Смысловская Александра Степановна

Киевская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1897

Сын: Смысловский Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Смысловская Елена николаевна

Териоки выборгская губ. В.К.Ф.
Рождение ребёнка
11.06.1899

Дочь: Голубцова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Смысловская Елена николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.09.1900

Сын: Смысловский георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Смысловская Елена николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.06.1903

Дочь: Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Смысловская Елена николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.08.1905

Сын: Смысловский Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Смысловская Елена николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.1909

Сын: Смысловский Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Смысловская Елена николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.03.1911

Сын: Смысловский Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Смысловская Елена николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смысловская Елена николаевна

брак 6.10.1896г.
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
1935
Москва, город федерального значения Москва
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