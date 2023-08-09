Голубцова (Смысловская) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1899
Дата смерти04.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1899
Рождение ребёнка
17.06.1922
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Голубцов Иван Александрович
Рождение ребёнка
17.11.1924
Дочь: Самгина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Голубцов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
умерла
Смерть
04.01.1982