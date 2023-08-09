Голубцова (Смысловская) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Смысловская) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.06.1899

Дата смерти

04.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1899

Отец: Смысловский Алексей Константинович

Мать: Смысловская Елена николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.06.1922

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Голубцов Иван Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1924

Дочь: Самгина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Голубцов Иван Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцов Иван Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
умерла
Смерть
04.01.1982
Москва, город федерального значения Москва