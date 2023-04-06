Яков Космин
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Косма Никифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Антон Яковлев
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Петр Яковлев
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федорова
Смерть
Неизвестно