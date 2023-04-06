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Яков Космин

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Место рождения

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Косма Никифоров

Мать: не указана

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Антон Яковлев

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Петр Яковлев

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федорова

Смерть
Неизвестно
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