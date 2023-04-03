Прасковья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Космин

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Космин

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Антон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Космин

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Космин

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Яков Космин

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Петр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Космин

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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