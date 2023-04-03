Прасковья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Космин
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Космин
Рождение ребёнка
1763
Сын: Антон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Космин
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Космин
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Яков Космин
Рождение ребёнка
1778
Сын: Петр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Космин
Смерть
Неизвестно