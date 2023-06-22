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Гавшина Лидия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1943

Отец: Журавлев Кирилл Гаврилович

Мать: Журавлева Агафья Ионовна

Рождение ребёнка
30.11.1961

Дочь: Викторова Марина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.11.1979

Сын: Гавшин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Гавшин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Гавшин Владимир Иванович