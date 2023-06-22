Гавшина Лидия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1943
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1943
Рождение ребёнка
30.11.1961
Дочь: Викторова Марина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.11.1979
Сын: Гавшин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Гавшин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Гавшин Владимир Иванович